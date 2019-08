Kotimaa

Porvoossa roihuaa Villa Berga, puu­rakennus ei ole enää pelastettavissa

palaa voimakkaasti Nikuvikenin ulkoilualueen päärakennus Villa Berga. Päivystävän palomestarin mukaan Keravan kaupungin omistama puinen rakennus on ilmiliekeissä ja sammutustyö kestää vielä arviolta useita tunteja.Rakennus ei ole päivystävän palomestarin mukaan pelastettavissa, mutta palon leviäminen ympäristöön pyritään estämään. Henkilövahinkoja ei ole tiedossa.Villa Berga rakennettiin 1930-luvulla yksityiskäyttöön. Keravan kaupunki remontoi rakennuksen vuonna 1994.Kyseessä on suuri kolmikerroksinen rakennus, jossa on ravintola sekä kokous- ja saunatiloja. Keravalaiset ovat voineet varata sitä yöpymistarkoitukseen.hätäkeskukselle teki alueen siivooja, joka huomasi palon ennen puolta kahdeksaa aamulla.Ihmisten toivotaan pysyvän poissa palopaikalta.Tällä hetkellä palosta aiheutuva savu kulkeutuu meren suuntaan. Alueen lähistöllä oleskelevia kehotetaan kuitenkin sulkemaan ikkunat, jos näkyvää savua havaitsee