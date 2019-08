Jälkiehkäisyn helppo saatavuus on yksinkertaistanut nuorten elämää – lakimuutos ei näy tilastoissa käytön lisääntymisenä

Kotimaa

Jälkiehkäisyn helppo saatavuus on yksinkertaistanut nuorten elämää – lakimuutos ei näy tilastoissa käytön lisä

Jälkiehkäisypillerit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksuaalineuvontaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkealan

Vuosien