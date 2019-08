Kotimaa

Ovatko avuttomat ekaluokkalaiset vain myytti? Asiantuntijan vinkit auttavat lapsen koulutien alkuun

Perunoiden

Vastaus

Mitä

MLL:n

1. Aamuvalmistelut ja muu arjen turvaaminen

2. Koulumatkan opettelu

3. Koulun jälkeinen seura

4. Psyykkinen huolenpito

5. Positiivinen suhtautuminen kouluun

6. Kirjoittamisen ja lukemisen opettelu yhdessä

7. Koulurutiinien muodostaminen

8. Kaverisuhteiden tukeminen

9. Koulu vain osana elämää