Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa pilvistä säätä, ensi viikon alusta lämpenee

Viikonlopun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaina

sää näyttää laajalti pilviseltä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.Lauantaiksi on maan lounaisosaan odotettavissa 20 asteen lämpötiloja. Etelässä lämpötilat pysyvät 15–20 asteen välillä. Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpöä on 10–15 astetta. Maan itäosassa liikkuu lauantaina jonkin verran sateita.20 asteen lämpötiloja on odotettavissa ainoastaan Länsi-Lapissa. Itä- ja Pohjois-Lapissa on huomattavasti viileämpää. Maan etelä- ja länsiosissa lämpötilat jäävät 15–20 asteen väliin. Idässä lämpötilat pysyvät 15 asteen tuntumassa. Sunnuntaille ei ole sadealueita näkyvissä.Ensi viikon alku näyttää maan etelä- ja länsiosissa viikonloppua lämpimämmältä. Lämpötilat voivat nousta 20 asteeseen. Länsi-Lapin lämpö on alkuviikosta jo ohitse, sillä maan itä- ja pohjoisosissa lämpötilat pysyvät 10–15 asteessa.