Kotimaa

Merivartiosto: Purjevene ja moottorivene törmäsivät Airistolla, ihmisiä loukkaantunut vakavasti

Länsi-Suomen

Ensihoito

merivartiosto kertoo viestipalvelu Twitterissä, että Airistolla on meneillään hätätilanne. Kaksi venettä on törmännyt.Merivartioston mukaan purjevene ja moottorivene ovat törmänneet toisiinsa.Törmäyksessä oli merivartioston mukaan osallisena kahdeksan ihmistä, joista kaksi on loukkaantunut vakavasti. Kolmella henkilöllä on lievempiä vammoja.Aiemmin merivartiosto kertoi, että onnettomuudessa olisi ollut osallisena kuusi henkilöä.on paikan päällä ja loukkaantuneet saavat hoitoa. Kukaan törmäyksessä olleista ei ole veden varassa, kertoo merivartiosto.Merivartioston pelastusyksiköt ovat paikalla. Pelastustoimien arvioidaan kestävän vielä ainakin tunnin verran.Turun päivystävä palomestari kertoi STT:lle, että turma sattui merellä Rymättylän eteläpuolella Päiväluodosta pohjoiseen.HS seuraa tilannetta.