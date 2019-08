Veneilykuolemat loppuisivat lähes kokonaan, jos ihmiset sisäistäisivät muutaman olennaisen lauseen, arvioi asiantuntija

Kotimaa

Veneilykuolemat loppuisivat lähes kokonaan, jos ihmiset sisäistäisivät muutaman olennaisen lauseen, arvioi asi

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Janssonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korttia tai tutkintoa ei tarvittaisi, jos kaikki osaisivat vesiliikennelain viidennen pykälän.

Pakollisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räisänen

Koulutusta, koulutusta, koulutusta.

Merivartiosto

Vaikka

Jatkossa huviveneellä on oltava päällikkö.

Osaltaan