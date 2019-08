Kotimaa

Pelastuslaitos: Maastopaloja vuodenaikaan nähden tavallista enemmän

Kuivassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haasteena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maasto-