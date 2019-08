Kotimaa

Oikeus linjasi: Kunta syrji vammaista, kun se ei myöntänyt matkaa kuolevan ystävän luo – "Pahinta on tunne, et

pääkaupunkiseudulla ei myöntänyt pysyvästi vammautuneelle matkaa tämän kotiseudulle syöpään sairastuneen parhaan ystävän luokse.Monien sairauksien vammauttama ihminen joutui lopulta hyvästelemään ystävänsä puhelimessa. Helsingin hallinto-oikeuden seuraavana vuonna tulleen päätöksen mukaan kaupunki syyllistyi asiassa syrjintään.HS on nähnyt pääkaupunkiseudulla asuvan hakijan hakemukset ja päätökset, mutta kertoo hakijasta nimettömänä suojatakseen häntä ja kuolleen ystävän läheisiä.oli maksanut hakijalle vuosittain täydentävänä toimeentulotukena yhden matkan kotiseudulle 350 kilometrin päähän. Matkat ovat olleet taksimatkoja sen vuoksi, että matkustaminen julkisilla ei onnistu sairauksien takia.Kotiseudulla asuivat hakijan isä ja ystävä. Isä ei voi tulla tyttärensä luo omien sairauksiensa takia, ja vuosittainen matka on ollut ainoa tilaisuus tavata.Ystävyys parhaan ystävän eli ”ikiystävän”, kuten ystävykset itse sanoivat, kanssa alkoi varhaislapsuudessa ja jatkui vuosikymmeniä.kertoi kaksi vuotta sitten hakijalle muuttaneensa matkojen myöntämiskäytäntöä samalla, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle. Nyt maksetaan enintään 300 euron virkistysmatkoja, ja summa riittäisi hakijankin matkaan junalla.Hakija jätti matkan hakematta ja yritti uudelleen viime vuonna. 1 300 euron taksimatka oli kaupungin mukaan liian kallis, eikä oikaisuvaatimus muuttanut tehtyä päätöstä.Sitten ystävä kertoi, että syöpä on levinnyt. Hoidot eivät enää tehonneet, ja kävi selväksi, että aikaa ei ole paljon. Uusi kiireellinen matkahakemus sai saman vastauksen kuin aiempi hakemus: matkaa ei myönnetä.siirrettiin saattohoitoon.”’Se oli tässä’, hän sanoi puhelimessa”, hakija kertoo.”Soitin hänelle päivittäin. Aluksi itkimme paljon, mutta nauroimmekin. Muistelimme, mitä kaikkea hauskaa teimme lapsina yhdessä ja mitä kaikkea tapahtui.”Näin jatkui useita viikkoja.”Hän ei pystynyt puhumaan muille siitä, että alkoi olla väsynyt ja halusi vain pois. Sanoin, että saat väsyä ja lähteä.”Ystävä kuoli kuukausi sen jälkeen, kun kiireellinen hakemus oli evätty. Helsingin hallinto-oikeudessa oli silloin jo valitus kaupungin päätöksistä.Kesäkuussa hallinto-oikeus totesi kaupungin syyllistyneen syrjintään ja palautti asian takaisin käsittelyyn. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kirjoitti lausunnossaan päätökseen, että kaupungin linja johtaa vammaisen hakijan syrjintään, jos hakijan yksilöllisiä tarpeita ei oteta huomioon.Päätöksistä löytyi muutakin huomautettavaa. Toimeentulotukilakia tulkittiin väärin eikä päätöksiä perusteltu riittävästi. Sosiaalitoimi oli arvioinut, että matkan voi tehdä junalla, vaikka lääkärintodistuksessa sanottiin, että se ei ole mahdollista sairauksien takia, hallinto-oikeus totesi.vuosi oli raskas. Hakija sanoo jaksamisensa romahtaneen ja hän kertoo sairastelleensa enemmän kuin aiemmin.Hänen mukaansa on epäoikeudenmukaista, että vammaisuus ja sairaudet olivat este ystävän hyvästelyyn.”Pahinta oli tunne siitä, että olen vain kustannuserä. Kun sain hallinto-oikeuden päätöksen, sain myös osan ihmisarvoani takaisin”, hän sanoo.”Sain myös surun siitä, että minulla olisi ollut oikeus matkaan, mutta en ehtinyt ennen ystävän kuolemaa.”kotiseudulle tulee käsittelyyn uudelleen elokuussa. Jos päätös on kielteinen, siitä voi valittaa uudelleen hallinto-oikeuteen.Jos matka hyväksytään, se vie hautausmaalle eikä ystävän ­kotiin.”Haluan jättää haudalle vaa­leanpunaisen ruusun ja kortin. Kun näin kortin kaupassa, purskahdin itkuun”, hakija kertoo.”Pelkään, että päätös on taas kielteinen tai asian käsittelyä viivytetään. Valitusprosessi on todella vaativa ja uskon, että moni joutuu vain nielaisemaan kielteisen päätöksen, koska ei osaa eikä jaksa valittaa.”