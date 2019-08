Rahaa ja aikaa paloi, kun lentokoneet kiersivät silmukkaa Lapin taivaalla – Sitten matemaatikko Maria Pusa tarttui laskimeen ja toi koneet alas

Kotimaa

Rahaa ja aikaa paloi, kun lentokoneet kiersivät silmukkaa Lapin taivaalla – Sitten matemaatikko Maria Pusa tar

Matemaatikko Maria Pusan työ on ratkaista ongelmia. Joskus lopputulos on algoritmi, jonka matemaattisen kuvauksen kirjoittamiseen kuluu 15 sivua. Sellaisen Pusa, 37, kehitti Finavialle ja Kittilän lentoasemalle. Pusa on Fourkind-nimisen suomalaisen yrityksen data science consultant.