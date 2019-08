Suomi on täynnä kuntia, joissa väki ei vaihdu koskaan – Minna Seilonen asuu yhdessä niistä, ja hänelle siellä on kaikki

Kotimaa

Suomi on täynnä kuntia, joissa väki ei vaihdu koskaan – Minna Seilonen asuu yhdessä niistä, ja hänelle siellä

”Ihan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syntyperäisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuhmon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Kuntaliitto

Kotiseutuun

Kuhmolaiset

Kuhmolaisia

Yksi