Suomen vankiloiden ”häpeäpilkusta” päästiin eroon Hämeenlinnassa sattumalta – ”Oli nöyryyttävää, ettei vessoja ollut”

Kotimaa

Suomen vankiloiden ”häpeäpilkusta” päästiin eroon Hämeenlinnassa sattumalta – ”Oli nöyryyttävää, ettei vessoja

Hämeenlinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa

Kärjenmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy