Rankkasadevaroituksia annettu Etelä- ja Länsi-Suomessa, odotettavissa myös ukkosta

Länsi- ja Etelä-Suomeen on odotettavissa rankkoja sateita, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Maan länsi- ja eteläosissa voi iltapäivällä esiintyä myös ukkosia.



Rankkasadevaroitus on annettu Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen, Etelä-Pohjanmaalle sekä osittain myös Uudellemaalle ja Pohjanmaalle. Sadetta voi tulla 15 millimetrin verran.



Maan keskivaiheilla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on odotettavissa jatkuvampaa sadetta iltaan asti. Itä-Suomessa on pääosin poutaista.