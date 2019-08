Kotimaa

Syyttäjä: Työntekijä vedätti tamperelaisyritystä 17 vuoden ajan ja veti välistä yli 3,5 miljoonaa euroa

naisen syytetään kavaltaneen tamperelaisyritykseltä vuosien saatossa yli 3,5 miljoonaa euroa. Syyttäjän mukaan nainen tarjosi asiakkaille yrityksen palveluita oikeita myyntihintoja korkeammalla hinnalla. Maksetun ylimääräisen hinnan nainen piti syyttäjän mukaan itsellään.”Syytetty on laskuttanut taulukkohinnoissaan bussiasiakkailta noin 44 prosenttia enemmän kuin mikä on ollut Tammer-Tukku Oy:n viralliseen laskuun merkitty”, syytteessä sanotaan.Törkeä kavallus on syyttäjän mukaan tapahtunut vuosina 1998–2014, eli kestänyt 17 vuotta. Vuosittain kavallettu summa vaihtelee 5000 eurosta yli puoleen miljoonaan euroon, syytteessä sanotaan.Syyttäjän mukaan teon törkeydestä kertoo rikoksen pitkä aika ja suunnitelmallisuus. Syyttäjä vaatii 56-vuotiaalle naiselle ehdotonta vankeusrangaistusta.kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Naisen mukaan hän ei ole vetänyt välistä euroakaan itselleen tai kenellekään muulle.”Syytetty on toiminut työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaan. Tapahtuma-aikana ei kenelläkään ole ollut huomautettavaa syytetyn työtehtävien hoitamiseen”, naisen kirjallisessa vastauksessa sanotaan.Oikeudenkäynti jutussa alkoi keskiviikkona Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Käsittelypäiviä on elokuun loppupuolelle asti.