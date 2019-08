Kotimaa

Porissa rankkasateet saivat kadut ja kellarit tulvimaan, tunnissa satoi miltei kuukauden sademäärän verran

Porissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen laitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy