Kotimaa

Vaasan raviradalla palaa puurakennus

Vaasan raviradalla Ravikadulla on syttynyt tulipalo. Pelastustoimen tiedotteen mukaan raviradalla on tulessa puurakennus.



Tiedotteen mukaan paikalla on useita pelastustoimen yksiköitä, ja palon sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.



Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen noin kello viiden aikaan aamuyöllä.