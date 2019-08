Kotimaa

Kunnat rikkovat perustuslakia käyttämällä yksityisiä sosiaalityöntekijöitä

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lounais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taivassalossa

Pöytyällä

Etelä-Suomen

Vuokrasosiaalityöntekijöitä

Länsi-

Viime

Sofita

Avien