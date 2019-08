Ahvenanmaalla loikkii valkoinen kenguru: ”Poliisit luulivat, että olen humalassa tai jotain”, kengurusta ilmoittanut Jonne Nylund kertoo

Kotimaa

Ahvenanmaalla loikkii valkoinen kenguru: ”Poliisit luulivat, että olen humalassa tai jotain”, kengurusta ilmoi

Maarianhaminassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nylund

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komisario

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kengurun