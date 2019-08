Kotimaa

”Oman pojan” pakko­palautus kuohuttaa Kemijärven seurakuntaa: Kristityksi kääntyminen ei tuonut turvapaikkaa i

Kemijärven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemijärveläisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemijärven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallinto-oikeuden

Anttinen

Sardarin

Migrin

Turvapaikanhakijoiden