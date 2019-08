Kotimaa

Suuri osa Suomen vesistöjen pelastus­tehtävistä on vapaaehtoisten varassa, mutta rahapula uhkaa Meripelastus­s

Meripelastusseuran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meripelastusseura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahapulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuran

Rajavartiolaitoksessa

Seuran