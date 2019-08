Kotimaa

Lauantaista tuli hellepäivä, raja rikkoutui Hattulassa

Hattulassa

Kanta-Hämeessä lämpötila on noussut lauantaina hellelukemiin, kertoo sääpalveluyritys Foreca. Hattulassa mitattiin iltapäivällä ennen neljää 25,3 asteen lämpötila.Forecan mukaan lauantai on vuoden 31. hellepäivä. Helleraja voi yhtiön mukaan rikkoutua vielä muillakin mittausasemilla.Ilmatieteen laitokselta kerrottiin aiemmin, että lauantaina iltapäivällä Kouvolassa mitattiin 24,3 ja Tampereella 24,1 astetta.Yli 20 asteen lukemia on lauantaina ollut laajasti Pohjanmaalta Pohjois- ja Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja maan lounaisosiin.