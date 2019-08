Kotimaa

Saako vuokran­antaja pitää asunnon avaimen, pitääkö ikkunat pestä lähtiessä? Tässä 12 neuvoa, joilla asunnon v

Yliopistokaupungeissa

Yliopistokaupungeissa on vuoden vilkkain aika vuokramarkkinoilla, kun uudet opiskelijat kaipaavat asuntoa. Näitä 12 täsmäneuvoa noudattamalla vuokraus käy sutjakasti eikä ongelmia tule edes silloin, kun vuokrasuhde päättyy.

1. Saako vuokranantaja kysyä vuokralaiskandidaatin uskontoa?

Ei saa, eikä myöskään seksuaalista suuntautumista. Vuokranantaja voi kysyä sellaista, mikä vaikuttaa vuokranmaksukykyyn, kuten tulojen suuruutta. Hän saa pyytää nähtäväksi palkkatodistusta tai vastaavaa https://www.hs.fi/koti/art-2000002853426.html ja selvittää vuokralaisen luottotiedot. Luottotietojen tarkistus on yleistä. https://www.hs.fi/koti/art-2000006062531.html Asunnon kulumiseen vaikuttavia seikkoja, kuten lasten ikiä ja mahdollisia lemmikkejä, voi udella.Molemmin puolin on lisäksi kohteliasta näyttää henkilötodistuksia. Näin varmistutaan, kenen kanssa ollaan tekemisissä.Vuokranantaja saa vaatia vuokralaista ottamaan kotivakuutuksen. Se on vuokralaisenkin etu, sillä vakuutus antaa turvaa monen vahingon varalta.

2. Mitä vakuudesta saa periä?

Vuokranantaja voi pyytää enintään kolmen kuukauden vuokran suuruista vakuutta. Se annetaan joko vuokranantajan tilille tai pannaan erilliselle vakuustilille, joka on vuokralaisen kannalta parempi vaihtoehto. Vuokralainen saa vakuuden takaisin parin viikon kuluessa siitä, kun vuokrasuhde aikanaan päättyy. Vakuusrahat eivät palaudu täysimääräisesti, https://www.hs.fi/koti/art-2000002861893.html jos vuokria on jäänyt maksamatta tai vuokralainen on hajottanut jotain, halkaissut lavuaarin tai tehnyt lattiaan näyttävän naarmun.Jos koko lattian uusiminen maksaa 500 euroa, vuokranantaja ei voi välttämättä periä koko summaa vakuudesta, vaan esimerkiksi vain 100 euroa. Vuokralaisen tarvitsee nimittäin korvata ainoastaan aiheuttamansa vahinko.Loput kuin korjaukseen varatut vakuusrahat on palautettava vuokralaiselle heti eikä vasta korjauksen jälkeen.Jos vuokralainen on viasta tai korjaussummasta eri mieltä, hän voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan tai viedä asian oikeuteen.On hyvin tärkeää, että vuokralainen ja vuokranantaja tarkastavat asunnon yhdessä ennen vuokralaisen sisäänmuuttoa. Silloin kirjataan ja mielellään kuvataankin asunnon viat ja kolhut. Ulosmuuton aikaan on sitten helppo todeta, mitkä ovat juuri tämän vuokralaisen aiheuttamia vaurioita.

3. Mitkä naarmut ovat niin sanottua normaalia kulumaa?

Asunto saa kulua vuokralaisen käytössä ”normaalisti”. https://www.hs.fi/koti/art-2000005073333.html Tauluja voi ripustaa seinälle, ja niistä voi jäädä muusta seinästä väriltään erottuva läiskä. Pinnat, saranat ja lukot toki kuluvat ajan mittaan.Asumisaikakin vaikuttaa. Viilto lattiassa voi olla vuosikymmenten vuokrasuhteen jälkeen normaalia kulumaa, vuoden vuokraamisen jälkeen ei.Esimerkiksi koiran puremajäljet tai kissan merkkauspissan haju eivät ole normaaleja, vaikka vuokranantaja olisikin sanonut, että lemmikkejä saa pitää.

4. Kuka kimppakämpässä kantaa vastuun vuokrasta?

Jos kimppakämpässä yksi on päävuokralainen, hän myös kantaa vastuun vuokranmaksusta ja asunnon kunnosta. Muut ovat hänen alivuokralaisiaan, ja hän voi valita heidät itse.Mikäli jokaisella asukkaalla on asunnonomistajan kanssa oma sopimus, vuokranantaja voi valita lähtijän tilalle uuden vuokralaisen.Tässä kuviossa jokainen on vastuussa omista töppäyksistään. Silti muiden rikkomien paikkojen maksajaksi voi joutua, jos tekijää ei tiedetä.Mikäli kommuunin asukkaat tekevät yhteisen vuokrasopimuksen, sen voi vuokralaisten puolelta irtisanoa vain, jos kaikki asukkaat niin haluavat.

5. Saako asuntoa vuokrata edelleen, jos lähtee hetkeksi ulkomaille?

Riippuu lähdön syystä. Vuokralainen voi vuokrata asuntonsa jollekin toiselle, jos hän lähtee enintään kahdeksi vuodeksi töiden tai opiskelujen vuoksi toiselle paikkakunnalle. Silloin hän lain mukaan tilapäisesti luovuttaa asunnon toiselle eikä varsinaisesti jälleenvuokraa sitä.Muiden lähtösyiden takia – esimerkiksi kumppanin luokse muuton vuoksi – jälleenvuokraukseen tarvitaan asunnonomistajan lupa.Vuokralainen saa ottaa alivuokralaisen eli antaa asunnostaan vaikkapa huoneen jollekin toiselle. Asunnonomistajan lupaa ei tarvita, jos alivuokralaisella on alle puolet asunnosta.Toki on aina syytä ilmoittaa asunnon omistajalle, keitä siellä asuu.

6. Saako vuokranantaja pitää asunnon avaimen?

Saa. Vuokranantaja voi käydä katsomassa asunnon kuntoa tai esimerkiksi remonttitarpeita. Silloin hänen pitää hyvissä ajoin kysyä vuokralaisilta, milloin käynti sopisi.Vuokranantaja ei saa tulla asuntoon omin luvin tai yllättäen. Sovittunakin aikana hän saa käyttää omaa avaintaan vain, jos siitä on erikseen sovittu. Vuokranantaja soittaa siis ovikelloa kuten kaikki muutkin vieraat.

7. Paljonko putkiremontti laskee asunnon vuokraa?

Jos talon remontti haittaa asumista, vuokraa pitää alentaa. Alennuksen määrä on neuvottelukysymys.Putkiremonteissa alennus on huomattavin, usein 50 prosenttia. Se voi myös olla enemmän tai vähemmän riippuen remontin aiheuttamasta vaivasta.Voiko kylpyhuonetta käyttää? Jos ei, onko taloyhtiö järjestänyt suihkun esimerkiksi viereiseen rappuun? Tällaiset tekijät vaikuttavat vuokranalennuksen määrään.

8. Voiko vuokraa korottaa kuinka paljon vain?

Vuokrasopimuksessa lukee, millä perusteella vuokra nousee. Korotus voi olla tietty euromäärä vuodessa tai sidottu esimerkiksi elinkustannusindeksiin.Jos vuokrasopimuksessa ei ole sovittu asiasta, vuokranantajan on aloitettava neuvottelut korotuksesta kuusi kuukautta etukäteen. Hyvän vuokratavan mukaan enimmäiskorotus on 15 prosenttia ellei asunnon arvo ole merkittävästi noussut remontin vuoksi.

9. Voiko määräaikaisen vuokrasopimuksen katkaista?

Periaatteessa ei. Määräaikaisen vuokrasopimuksen voi tehdä nykyään kuinka moneksi vuodeksi vain, ja sopimus sitoo sekä vuokralaista että vuokranantajaa.He voivat kuitenkin yhdessä päättää sopimuksen lopettamisesta. Usein vuokranantaja vaatii vuokralaista hankkimaan tilalle toisen vuokralaisen.Määräaikaisen sopimuksen irtisanomiselle voi hakea lupaa käräjäoikeudesta, jos elämäntilanteessa on tapahtunut iso muutos, kuten esimerkiksi työpaikan saaminen toisesta kunnasta.

10. Kuinka pitkä on irtisanomisaika?

Jos vuokralaisella on jatkuva (ei määräaikainen) vuokrasopimus, hän voi sanoa asunnon irti täyttä kalenterikuukautta aiemmin. Jos irtisanominen tapahtuu 1. kesäkuuta, hän maksaa vielä heinäkuunkin vuokran.Vuokranantajan puolelta irtisanomisajat ovat huomattavasti pidemmät. Jos vuokrasuhde on jatkunut alle vuoden, irtisanomisaika on kolme kuukautta, pidemmässä suhteessa puoli vuotta.

11. Vuokrasopimus päättyy lauantaina 31. 8. Mikä on ulosmuuttopäivä?

Se on maanantai 2. 9., ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu.Lain mukaan muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivää seuraava arkipäivä. Eli lauantaina päättyvän sopimuksen jälkeen muuttaa saa yhä maanantaina. Avaimet on jätettävä vuokranantajalle sitä seuraavana päivänä eli tiistaina 3. syyskuuta.Tällöin voi käydä niin, että seuraava asukas on muuttamassa sisälle, kun edellinen muuttaa vielä ulos. Laki ei ota kantaa siihen, kuka saa nukkua muutto- ja avaimenjättöpäivän välisen yön asunnossa.Tilanne on tietysti hankala, ja sitä kannattaa välttää.

12. Pitääkö muuttosiivouksessa pestä ikkunat?

Vuokramarkkinoille on muodostunut seuraava kriteeri: jos ikkunat on pesty muutamaa kuukautta aiemmin ja niistä näkee hyvin läpi, niitä ei tarvitse pestä.Jos ikkunat ovat olleet pitkään pesemättä, voi odotella vuokranantajalta siivouslaskua.Uuni ja jääkaappi pitää ottaa irti seinästä, ja niiden takaa täytyy siivota. Keittiöstä ja kylpyhuoneesta on puhdistettava kaakelit. Kaikki kaapit on pyyhittävä sisältä. Nämä saattavat toisinaan unohtua.Muuttosiivouksessa on erilaisia ohjenuoria. Yksi on se, että asunto pitää jättää sellaisessa kunnossa kuin sen aikanaan sai. Toisen mukaan pitäisi miettiä, millaiseen asuntoon haluaisi itse muuttaa.