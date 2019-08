Kotimaa

Karhu seurasi 10-vuotiaita poikia Mikkelin keskustan lähellä – poliisi neuvoo välttämään liikkumista alueella

Mikkelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karhun

Vännisen

Tee näin, jos kohtaat karhun

Karhun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos