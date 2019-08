Poliisi lopetti karhun Joensuussa sunnuntaina, alueella tehty 20 ilmoitusta piha-alueilla liikkuneista karhuista

Kotimaa

Poliisi lopetti karhun Joensuussa sunnuntaina, alueella tehty 20 ilmoitusta piha-alueilla liikkuneista karhuis

riistan­hoito­yhdistyksen virka-apuhenkilöstö lopetti karhun varhain sunnuntaiaamuna Joensuun Huhtilammella, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi neljän aiemmin tehdyn karkotuksen epäonnistuttua. Paikalliset ovat joutuneet hätistelemään karhuja pihoistaan lukuisia kertoja tuloksettomasti viime kuukausina.Joensuun Huhtilammen, Uskalin ja Palon alueelta on kirjattu hätäkeskukseen touko–elokuun aikana yli 20 ilmoitusta piha-alueilla liikkuneista karhuista. Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Tassu-järjestelmään on kirjattu alueelta yli 40 merkintää karhujen pihakäynneistä.alueella on vakituista asutusta, liikennettä ja kouluun kulkevia lapsia, poliisi katsoi, että karhun liikkuminen heikensi alueella asuvien ja oleskelevien ihmisten turvallisuutta. Sen vuoksi karhu lopetettiin.Karhua jäljitettiin yhtäjaksoisesti piha-alueelta lopetuspaikalle. Riistakamerakuvien perusteella sama karhu oli vieraillut pihoissa myös aiemmin lukuisia kertoja.Lopetettu, 170-kiloinen uroskarhu toimitettiin tutkittavaksi Ruokaviraston toimipisteeseen Ouluun.lopettaminen ei kuitenkaan poistanut alueen karhuongelmaa, koska seuraava ilmoitus roska-astioita kaataneesta karhusta tehtiin jo seuraavana iltana.Riistanhoitoyhdistyksen arvion mukaan alueella liikkuvat karhut ovat jossakin vaiheessa tottuneet etsimään ravintoa asutuksen läheisyydestä. Poliisi on antanut alueelle uuden karkotusmääräyksen. Viikon kuluttua alkavan karhunmetsästyksen toivotaan poliisin mukaan tuovan ongelmaan jonkinlaisen ratkaisun.