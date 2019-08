Kotimaa

Ammatti­koulun opettaja Jaana Roihu joutuu matkustamaan töiden vuoksi satoja kilo­metrejä ympäri Suomea ilman,

Miltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Roihu

Päivän ensimmäistä ja viimeistä matkaa ei lasketa lainkaan työajaksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omalla

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006104614.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Muuttuuko matka tarvittaessa työsuoritukseksi ja milloin?”

Neuvottelut

Ammatillisen

”Opettaja voi joutua matkustamaan päivittäin vaikkapa Lahdesta pääkaupunkiseudulle ilman matka-ajan palkkaa.”

Toinen

Tullin tarkastajat voittivat oman työmatkakiistansa

Työtuomioistuin

Oikeuskäsittely

Aiemman