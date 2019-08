Kotimaa

Hammashoitolan työn­tekijällä todettu tarttuva tuberkuloosi Porvoossa, hoitola on yhteydessä altistuneisiin

Porvoolaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa