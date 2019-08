Kotimaa

Mies istui vankilassa aiheetta seitsemän vuorokautta, tuomari sai varoituksen

tuomittu mies joutui viipymään vankilassa seitsemän päivää liian pitkään, koska tuomari oli vahingossa tuominnut hänet myös vanhentuneesta rikoksesta.Nyt tuomari on itse saanut asiasta Helsingin hovioikeudessa varoituksen.Miestä syytettiin vuonna 2016 muiden rikosten ohella varkauden yrityksestä. Viime hetkillä syyttäjä esitti toissijaisen rangaistusvaatimuksen siltä varalta, että ensisijainen syyte hylätään.Syyttäjä ja miehen avustaja eivät huomanneet, että toissijainen syyte vahingonteosta oli jo vanhentunut eikä siitä näin ollen voitu tuomita.Tätä ei huomannut myöskään tuomari, vaan hän tuomitsi miehen 80 päiväksi vankeuteen. Kun virhe huomattiin, korkein oikeus hylkäsi vahingontekosyytteen ja alensi rangaistuksen 70 päivään.Mies oli kuitenkin siinä vaiheessa jo istunut tuomiota 53 päivää. Todellisuudessa hänen olisi pitänyt istua vain 46 päivää.nosti tuomaria vastaan syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.Hän huomautti, että henkilökohtainen vapaus on yksi keskeisimmistä perus- ja ihmisoikeuksista, ja virhe oli tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella.Hovioikeuden mukaan tuomari oli huolimattomuudesta rikkonut virkavelvollisuuksiaan. Seitsemän vuorokautta aiheetta istuneelle miehelle tuli tästä merkittävää vahinkoa ja haittaa, koska kyse oli keskeisen perus- ja ihmisoikeuden loukkaamisesta.Toisaalta tuomarin virhe oli inhimillinen.”Vapaudenmenetykseen liittyvien virkatoimien hoitamisessa on kuitenkin noudatettava erityistä huolellisuutta”, hovioikeus muistutti. Vanhentuminen on helppo tarkistaa, ja sitä koskevat säännökset ovat selviä.Rangaistukseksi tuli syyttäjän vaatiman sakon sijasta varoitus.Valtio määrättiin maksamaan miehelle 840 euron korvaukset ylimääräisistä sellivuorokausista.