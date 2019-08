Kotimaa

Ruokavirasto: Tornionjoen kalakuolemat eivät johdu tunnetuista virus- tai bakteeritaudeista

Tänä

kalatauteja aiheuttavat virukset tai bakteerit eivät ole olleet syynä Tornionjoen lohien kalakuolemille tai sairausoireille. Asia kävi ilmi Ruokaviraston elokuussa valmistuneissa tutkimuksissa.Lohien iholla on havaittu syiltään tuntematonta punoitusta ja verenvuotoja sekä kuolioita ihon pintakerroksessa. Sisäelimissä ei muutoksia löytynyt.Luonnonvarakeskus kertoi heinäkuussa, että huonokuntoisia lohia oli löydetty Tornionjoesta muutamia satoja.Vastaavia oireita on havaittu Tornionjoen lohilla vuodesta 2014 lähtien. Jokeen nousevien kalojen määrä on ollut normaali.kesänä osa havainnoijista on kiinnittänyt Tornionjoella huomiota myös muutoin terveiden nousulohien hitaaseen käyttäytymiseen.Ruokavirasto jatkaa lohien tutkimuksia analysoimalla kalojen vitamiinitasoja.