Torstaiksi ennustetaan rajuja ukonilmoja Suomen kaakkoisosiin ja eteläisille merialueille

kaakkoisosissa on syytä varautua vielä torstainakin rajuihin ukonilmoihin. Ilmatieteen laitos on ennustanut runsasta salamointia Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.Ukkosista annettiin varoitus myös merialueille Suomenlahden itä- ja länsiosaan sekä Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosaan. Selkämerellä puolestaan tuulee torstaina navakasti.ei keskiviikkona ollut annettu säävaroituksia perjantaiksi tai lauantaiksi. Sunnuntaiksi Länsi-Suomeen ja läntisille merialueille on ennustettu kovaa tuulta.Keskiviikkona ukkossää toi hätäilmoituksia pelastuslaitoksille esimerkiksi vesivahingoista. Luumäellä Etelä-Karjalassa sammutettiin salaman sytyttämää navettaa.Rajuista ukonilmoista oli annettu keskiviikoksi varoitus Pohjois- ja Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon sekä merialueelle Suomenlahden itäosaan.