Lamavuosina raha­pulassa ollut Suomi viskoi tuhansia pelikoneita ympäri maata – Nyt meillä on kansain­välisesti kummallinen rahapeliverkosto ja 120 000 peli­ongelmaista Tutkimuksissa on todettu rahapeliautomaattien aiheuttavan eniten ongelmapelaamista. Nyt sisäministeri on valmis siirtämään peliautomaatit erillisiin tiloihin.