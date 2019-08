Kotimaa

Poliisi otti kiinni miehen, jonka epäillään ryöstäneen puhelimia Lahden keskustassa

poliisi otti torstaina kiinni miehen, jota epäillään viime päivinä Lahden keskustassa tehdyistä ryöstöistä. Poliisi kertoi asiasta tiedotteessa perjantaina.Kiinni otettu mies on 18-vuotias ja asuu Lahden keskustassa. Poliisi tulee esittämään miestä vangittavaksi epäiltynä kaikkiaan viidestä ryöstöstä, jotka on tehty teräaseella uhaten.Poliisin keskiviikkoisen tiedotteen mukaan epäillyt ryöstöt tehtiin Lahden keskustan alueella: kaupungintalon lähistöllä, Harjukadulla, Rautatienkadulla ja Vapaudenkadulla.Ensimmäinen rikoksista tapahtui maanantaina 12. elokuuta. Kolme seuraavaa tapahtui tiistain aikana.uhreista oli alaikäinen. Kahdessa muussa tapauksessa uhrit olivat nuoria aikuisia.Epäilty tekijä oli poliisin mukaan pyytänyt uhreiltaan matkapuhelinta lainaan, minkä jälkeen hän on teräaseella uhaten anastanut tai yrittänyt anastaa puhelimen.Yksi uhreista sai sairaalahoitoa vaatineen vamman. Toinen uhri taas oli päässyt pakenemaan tilanteesta.