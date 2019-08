Kotimaa

Poliisi: Hallituksen lupaamat 300 lisäpoliisia eivät riitä, vasteaikojen lyhentäminen vaikeaa

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitusohjelmassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäpoliisien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisätehtäviä

Oikaisu 16.8. kello 12.30: Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite 300 uudesta poliisista. Jutussa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti poliisijohdon toiveen lisäpoliisien määrästä olleen puolet enemmän. Tosiasiassa poliisijohto on toivonut lisäpoliiseja noin kaksinkertaista määrää eli noin 650 uutta poliisia.