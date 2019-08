Elokuun loppupuolisko alkaa sään osalta kosteissa merkeissä: ”Paljon epävakautta”

Kotimaa

jälkipuolisko käynnistyy Suomessa tasaisen kosteissa merkeissä, selviää Ilmatieteen laitoksen ennusteista.”Ensi viikolla tulee olemaan ehkä hieman tavanomaista lämpimämpää”, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi”Mutta myös paljon epävakautta. Paikoittaisia sadekuuroja on luvassa päivittäin, todennäköisesti eniten sadetta ajoittuu iltapäiviin.”Ripottelu alkaa jo ensi yönä. Manner-Suomeen saapuu sadealue, joka painottuu maan länsi- ja pohjoisosiin. Etelässä ja idässä epävakauksilta sitä vastoin säästytään, Valta arvioi.lämpötila nousee 20 asteen tienoille pitkälti koko maassa.”Lännessä myös tuuli voi olla voimakasta. Pohjanmaan maakunnissa voi olla reippaitakin puuskia. Saa nähdä, miten matalapaine sivelee.”Kostea ja lämmin ilmamassa takaa, että lämpötila säilyy Suomessa lauhkeana ympäri vuorokauden. Yölämpötilat pysyttelevät ainakin alkuviikosta yli 10 asteessa lähes koko maassa, Valta sanoo.Tiistaina ja keskiviikkona juoni on pääpiirteittäin sama. Lämpötila keikkuu noin 20 asteessa, ja välillä sataa.”Torstaina on myös sama homma, mutta poutaisempi päivä. Melko kosteaa, tyypillisen elokuista menoa silti”, Valta sanoo.Perjantai ja lauantai ovat Ilmatieteen laitokselle toistaiseksi arvoitus. Viikonlopuksi voi olla luvassa jatkuva sadealue tai satunnaisia kuuroja.”Suomen yli voi tulla kunnon matalapaine, mutta sitten osa malleista näyttää, että se menisi ohi ja olisi aika poutaista”, Valta puntaroi.Lämpötila noussee silti 20 asteeseen myös viikonloppuna.