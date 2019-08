Kotimaa

Rautalammin kalakuolemien syyksi varmistui pitkäaikainen hapenpuute ja järven huonot olosuhteet

Rautalammin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Savon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän