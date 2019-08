Kotimaa

veneonnettomuuden molempien osapuolten velvollisuudet ovat olleet yhtäläiset, kertoo poliisi. Molempia osapuolia käsitellään tutkinnassa moottoriveneinä, koska purjevene kulki tapahtumahetkellä konevoimalla.Onnettomuusveneistä otetuista kuvistakin voi päätellä, ettei ainakaan moottoripurjehtijan isopurje ollut käytössä vaan veneen puomille peitteen alle pakattuna.Kun purjevene kulkee moottorinsa voimalla, se tulkitaan vesiliikenteen säädöksissä moottoriveneeksi. Tällöin ei päde sääntö, jonka mukaan moottoriveneen tulisi väistää purjevenettä.Kun veneet ovat tällä tavoin tasa-arvoiset, väistämisvelvollisuus on vasemmalta tai takaa tulevalla veneellä. Jotta väistäminen olisi turvallista, väistettävän veneen tulee käyttäytyä ennakoitavasti.kuolivat veljekset, jotka olivat konevoimalla kulkeneessa purjeveneessä matkustajina.Turma tapahtui lauantaina 3. elokuuta. Tapahtumien kulun kerrotaan olevan pääpiirteittäin selvillä, mutta vielä selvitetään turmaveneiden nopeuksia ja kulkusuuntia.Moottoriveneen on epäilty törmänneen purjeveneeseen takaapäin. Poliisi on aiemmin kertonut, että moottoriveneen kuljettajaa epäillään kahdesta kuolemantuottamuksesta.