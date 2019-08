Kotimaa

Kaksi ihmistä kuoli rekan ja henkilö­auton törmäyksessä Karjaalla

ihmistä kuoli tiistaina Karjaalla sattuneessa liikenneonnettomuudessa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.Rekka ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa tiellä 51 lähellä tien 25 liittymää tiistaina aamupäivällä noin kello 11.20. Rekka oli tulossa Karjaan suunnasta ja henkilöauto Inkoosta, kun henkilöauto ajautui väärälle kaistalle ja törmäsi rekkaan.Poliisi kertoo, että kaksi henkilöautossa matkustanutta aikuista henkilöä kuoli törmäyksessä. Autossa ei ollut muita matkustajia. Rekan kuljettaja selvisi törmäyksestä vahingoittumattomana.oli osallisena myös henkilöauton perässä ajanut toinen henkilöauto. Tämän auton matkustajat eivät poliisin mukaan loukkaantuneet tilanteessa ja pystyivät jatkamaan matkaa hieman onnettomuuden jälkeen.Liikenne tiellä 51 on edelleen poikki, sillä onnettomuuspaikan raivaus on kesken. Poliisi ohjaa pahasti ruuhkautunutta liikennettä. Länsi-Uudenmaan poliisi on luvannut tiedottaa Twitterissä, kun tie avataan jälleen.Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.