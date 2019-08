17-vuotias vangittiin Pohjois-Karjalassa epäiltynä ryöstöstä lastensuojeluyksikössä, pakeni poliisia yli 150 kilometrin tuntivauhtia

Kotimaa

17-vuotias vangittiin Pohjois-Karjalassa epäiltynä ryöstöstä lastensuojeluyksikössä, pakeni poliisia yli 150 k

epäilee 17-vuotiasta nuorta miestä törkeästä ryöstöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Epäilty ryöstö tapahtui kaupungin alueella olevassa lastensuojeluyksikössä, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen keskiviikkona rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.Alle 18-vuotiaan vangitseminen on tiedotteen mukaan erittäin poikkeuksellinen pakkokeino.sai epäillystä ryöstöstä ilmoituksen maanantaina hieman ennen kello yhtä yöllä. Epäillyn kerrottiin poistuneen lastensuojeluyksikön omistuksessa olevalla pakettiautolla paikalta. Esitutkinnassa on selvinnyt, että miehen epäillään ryöstäneen auton teräaseella uhaten.Ajoneuvo ajoi poliisipartiota vastaan Viekin kylän kohdalla valtatie 73:lla. Auto lähti pakenemaan ensin Nurmekseen ja sitten kohti Kuopiota enimmillään 150 kilometrin tuntivauhtia.Lopulta kuljettaja pysäytti auton Rautavaaralla Hankamäen kohdalla.Joensuussa kirjoilla olevaa nuorta miestä epäillään törkeästä ryöstöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Syyte asiasta on nostettava tiedotteen mukaan 23. lokakuuta mennessä.