Nainen kertoi joutuneensa raiskatuksi huolto­aseman vessassa Seinäjoella, oikeus tuomitsi väärästä ilmi­annost

käräjäoikeus tuomitsi 24-vuotiaan naisen väärästä ilmiannosta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Nainen kertoi joulukuussa 2018 tulleensa raiskatuksi Seinäjoella sijaitsevalla ABC-huoltoasemalla, ja poliisi otti kiinni ja pidätti 22-vuotiaan miehen törkeästä raiskauksesta epäiltynä.Päihtynyt kaksikko oli oikeuden mukaan harrastanut seksiä huoltoaseman naistenvessassa yhteisymmärryksessä. Pian sen jälkeen nainen kertoi tarinan, jonka useat todistajat kuitenkin havainnoillaan oikeuden mukaan kumosivat.Nainen muun muassa kertoi, että mies oli ennen ABC:lle tulemista autossa uhannut tappaa tämän ja esitellyt tälle käsiasetta. ABC:lle kaksikon autolla tuonut todistaja kuitenkin kertoi luulleensa näitä pariskunnaksi, sillä he olivat halailleet ja pussailleet, ja matkanteko oli mennyt hyvässä hengessä. Todistaja ei huomannut mitään poikkeavaa.Nainen kertoi, että hän pakeni miestä kaksikon ABC:lle saavuttua naisten wc-tiloihin. Mies tuli hänen perässään ja uhkasi tappaa tämän, jolloin nainen joutui suostumaan sukupuoliyhteyteen.kassatyöntekijä kertoi kuitenkin, että mies ja nainen saapuivat kassalle ostamaan savukkeita, siirtyivät pelaamaan pelikoneita ja lähtivät sitten yhdessä vessaan. Nainen oli työntekijän mukaan jopa pyytänyt miestä takaisin kassalle savukkeiden ostamista varten.ABC:n vessassa asioinut todistaja taas kertoi, että kun hän meni vessaan, hän näki että mies ja nainen harrastivat siellä seksiä. Hän meni sanomaan asiasta henkilökunnalle, mutta ei ajatellut, että asiaan liittyisi rikosta.Todistajana kuultu ABC:n kassatyöntekijä taas kertoi, että hän meni keskeyttämään seksin harrastamisen asiakkaan ilmoituksen perusteella. Tuolloin pariskunta oli jo pukemassa vaatteita päälleen, ja hän kehotti kaksikkoa poistumaan. Hän ei havainnut, että mitään olisi tapahtunut vastoin naisen tahtoa.Noin viiden minuutin kuluttua työntekijä meni tarkistamaan tilanteen ja huomasi, että kaksikolle oli tullut riitaa. Hän käski miestä poistumaan, jonka jälkeen nainen kertoi, että hänet on raiskattu. Keskustelun jälkeen paikalle soitettiin poliisi. Poliisipartio tuli paikalle, kirjasi pöydässä osapuolten kertomukset ja otti miehen kiinni.mukaan ABC:n kameratallenteiden mukaan kaksikko tuli yhdessä sisälle hyväntuulisena näyttäen siltä, että he ovat hyvissä väleissä. WC-tiloihinkin mentiin yhdessä mies edellä ja nainen perässä.Oikeus ei löytänyt mitään järkevää perustetta naisen poliisille kertomaan tarinaan ja epäili, että syynä voivat olla esimerkiksi itse aiheutetusta päihtymystilasta johtuvat väärät mielikuvat. Oikeus tuomitsi naisen maksamaan miehelle 1 500 euron korvaukset kärsimyksestä.Tuomioon on mahdollista hakea muutosta ylemmältä oikeusasteelta.