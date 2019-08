Kotimaa

Kaikki terveyskeskusten potilaat pannaan vastaamaan alkoholikyselyyn Päijät-Hämeessä

Kaikki Päijät-Hämeen keskussairaalan ja hyvinvointiyhtymän terveysasemien potilaat joutuvat vastedes vastaamaan kyselyyn, jolla on tarkoitus selvittää asiakkaiden alkoholin käyttöä. Kysely otetaan käyttöön syyskuussa.



Muutoksella on tarkoitus herätellä ihmisiä miettimään omaa alkoholin käyttöään. Hyvinvointi­yhtymän tiedotteen mukaan järjestelmällisellä seurannalla voidaan löytää henkilöt, joille on hyötyä jo lyhyestä neuvonnasta. Toisaalta myös ongelmakäyttäjiä voidaan ohjata heti hoitoon.



Valtakunnallisten tilastojen mukaan Päijät-Hämeessä alkoholin kulutus on nousussa: vuonna 2016 alkoholia liikaa käyttävien osuus oli 31 prosenttia ja 38 prosenttia vuonna 2018. Tilanne vastaa koko Suomen alkoholin kulutustasoa.