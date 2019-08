Kotimaa

Tulvat veivät kardemumman, helteet mauste­pippurin: Ilmaston­muutos nostaa hintoja ja lisää mauste­väärennöste

Etelä-Intian

Kardemumman

Kardemumma

viimevuotiset tulvat säikäyttivät Valamon ja Ilomantsin viinitilat tänä kesänä pahasti.Valamon Viinihermanin yksi tärkeimpiä tuotteita on Saksan joulumarkkinoille vietävä glögi, jota valmistetaan vuosittain noin 80 000–100 000 litraa. Yksi glögin ainesosista on mausteiden kuningattareksi tituleerattu kardemumma, ja juuri kardemumma nousi ongelmaksi kesän kynnyksellä.Mausteentoimittajalla oli tarjota vain eioota.”Kardemumma on yksi keskeisistä komponenteista valmistamassamme glögissä, ja mauste­toimittajalla on ollut vaikeuksia toimittaa tarvitsemiamme määriä”, kertoo Valamon Viinihermanin osakas ja Nordic Premium Beveragesin hallituksen puheenjohtaja Samuli Taponen https://www.hs.fi/haku/?query=samuli+taponen . Ilomantsilainen Nordic Premium Beverages valmistaa glögiä Suomen markkinoille.”Kardemummaa saisi vain konteissa, ja kontillinen on meille aivan liian iso määrä.”saatavuus lähti laskuun ja hinta nousuun alku­vuodesta. Tammikuusta lähtien hinta on käytännössä kaksin­kertaistunut, Meiran ostopäällikkö Aija Pohjanen https://www.hs.fi/haku/?query=aija+pohjanen kertoo. Intian viime kesän tulvat tuhosivat ison osan sadosta, mikä vaikutti mausteen saatavuuteen ja sekoitti maailmankaupan hintoja.Käytännössä valtaosa kardemummasta ostetaan nyt Guatemalasta.”Guatemalassa puolestaan haluttiin ottaa hyöty irti Intian tilanteesta, ja sato kerättiin siellä liian aikaisin. Siemen jäi pieneksi ja sato huonoksi, mikä entisestään nostaa kardemumman hintaa”, Pohjanen kertoo.ei ole ainoa mauste, jota sään ääri-ilmiöt kurittavat. Kilohinnaltaan hopean hintaluokassa pyörivän vaniljan https://time.com/5308143/vanilla-price-climate-change-madagascar/ maailmanmarkkinahinta on noussut jo pidemmän aikaa, Pohjanen kertoo. Vanilja on vaikea viljeltävä, koska sen kukat on pölytettävä käsin. Lisäksi valtaosan maailman vaniljasta tuottavaa Madagaskaria vaivaavat entisestään yleistyvät trooppiset hirmu­myrskyt.

Aija Pohjasen

”Kuluttaja voi maksaa isoja summia huonosta tuotteesta.”

Lukkariniemi

Valamossa

Maaliväriä mausteisiin ja oliivinlehtiä oreganon sekaan – mauste­väärennöksissä liikkuvat suuret summat

Mausteiden

Tyypillinen

Mausteväärennöksissä

Lukkariniemen