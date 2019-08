Kotimaa

90 miljoonan euron voittopotti päätyi perjantai-illan arvonnassa Suomeen, kertoo Veikkaus tiedotteessaan. Voitto on kuudestoista Suomeen osunut Eurojackpotin täysosuma.Veikkaus aikoo kertoa, missä pääpotin voittanut rivi pelattiin lauantaina noin kello 9.Eurojackpotin edellinen päävoitto tuli Suomeen viime vuoden marraskuussa, jolloin espoolainen nettipelaaja voitti yhteensä 18 miljoonaa euroa. Silloin täysosumia löytyi viisi.Koko 90 miljoonan euron päävoitto on osunut kerran aiemmin Suomeen helmikuussa 2018, jolloin sen voitti Loimaalla pelannut viiden porukka.Eurojackpotin oikea rivi (kierros 34/2019) on 15, 18, 19, 41, 42 sekä tähtinumerot 4 ja 6.on eurooppalainen rahapeli, jota on pelattu vuodesta 2012.Suomen lisäksi sitä pelataan Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa, Virossa, Sloveniassa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Kroatiassa, Tšekeissä, Unkarissa, Slovakiassa ja Puolassa.Pelin 90 miljoonan euron maksimipotti on voitettu tätä ennen seitsemän kertaa.