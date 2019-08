Syyttäjä: Mies ammuttiin lumihankeen, minkä jälkeen vaimo pahoinpideltiin ja pakotettiin kiväärillä uhaten Ruotsiin

Kotimaa

Syyttäjä: Mies ammuttiin lumihankeen, minkä jälkeen vaimo pahoinpideltiin ja pakotettiin kiväärillä uhaten Ruo

Syyttäjä

Ammuttuaan

Lopulta

Pääsyytettyä

vaatii kolmelle ihmiselle ehdottomia vankeusrangaistuksia jutussa, jossa mies ammuttiin lumihankeen ja hänen vaimonsa kuljetettiin Ruotsiin tuntien väkivallan ja piinaamisen jälkeen. Jutun käsittely alkoi maanantaina Oulun käräjäoikeudessa.Syytteissä on kyse tapahtumista Pudasjärvellä tammikuun alkupuolella. Tapahtumaketju sai alkunsa Pudasjärven keskustasta, missä jutun pääsyytetty, 35-vuotias mies ampui syyttäjän mukaan kiväärillä kohti Jukolantiellä sijaitsevaa kerrostaloa. Yksi laukauksista läpäisi parvekkeen oven ja osui rappukäytävän seinään. Poliisin mukaan ampumisen tarkoitus oli pelotella.Pudasjärven keskustasta pääsyytetty ja toinen, 46-vuotias mies jatkoivat matkaa autolla, kunnes jäivät jumiin lumipenkkaan pariskunnan talon lähellä. Syytteiden mukaan pääsyytetty meni pariskunnan autotalliin ja varasti sieltä mönkijän.Uhri, kuusikymppinen mies, huomasi varkauden ja lähti miesten perään penäämään mönkijää takaisin. Tuolloin 46-vuotias mies kävi syyttäjän mukaan käsiksi uhriin. Uhri päätyi päätyi ojaan, jolloin pääsyytetty ampui tätä kiväärillä, syytteissä sanotaan. Uhri kuoli vammoihinsa.uhrin miehet syyttäjän mukaan ottivat tämän auton ja ajoivat sillä omakotitalolle, missä uhrin vaimo odotti miestään kotiin. Miehet tunkeutuivat sisälle ja jonkin ajan kuluttua seuraan liittyi myös kolmas syytetty, 23-vuotias nainen.Syyttäjän mukaan syytetyt olivat naamioituneita ja pääsyytetyllä oli edelleen mukanaan ladattu kivääri. Talossa miehet syyttäjän mukaan kyselivät uhrin vaimolta alkoholia, rahaa ja aseita kiväärillä uhaten. He pakottivat vaimon avaamaan verkkopankin ja tekemään siellä tilisiirtoja ja lainahakemuksia, syytteissä kerrotaan.Lisäksi he syyttäjän mukaan syöttivät vaimolle lääkkeitä ja nainen löi tätä kiväärin perällä ohimoon niin kovaa, että vaimo menetti tajuntansa. Sen jälkeen syytetyt kaatoivat vettä vaimon päälle sekä potkivat tätä ja repivät hiuksista.Syyttäjän mukaan pääsyytetty uhkasi tappaa vaimon, koska tämä oli nähnyt hänen kasvonsa. Talossa oli ammuttu kiväärillä ainakin kerran vaimon pään vierestä ja osuttu seinään, syytteissä sanotaan.vaimo pakotettiin ulos talosta ja autoon kiväärillä uhkaamalla. Autossa häneltä vietiin vielä pankkikortti, jolla pääsyytetty syyttäjän mukaan osti polttoainetta ja nosti käteistä rahaa 500 euroa. Lisäksi syytetyt veivät talosta ainakin puhelimen, keräilyrahoja, koruja, säästölippaan, kameran ja lääkkeitä, syyttäjä listaa.Syyttäjän mukaan syytetyt miehet vielä sytyttivät omakotitalon palamaan lähtiessään. Talo tuhoutui palossa korjauskelvottomaksi.Pudasjärveltä pääsyytetty ajoi vaimon Yli-Iin ja Kuivaniemen kautta Tornioon, jossa hän vaihtoi autoa. Syyttäjän mukaan miehellä oli koko ajan kivääri mukana. Matka jatkui edelleen Ruotsin Luulajaan hotelliin, josta Ruotsin poliisi lopulta haki vaimon turvaan.Poliisi on aiemmin kertonut, etteivät syytetyt ja pariskunta tunteneet toisiaan, vaan pariskunta valikoitui kohteeksi täysin sattumalta.syytetään muun muassa taposta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta sekä törkeästä vapaudenriistosta. Myös 46-vuotiaalle miehelle luettiin oikeudessa liuta syytteitä, joista raskain koskee avunantoa tappoon. Naista syytetään törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä ryöstöstä ja ampuma-aserikoksesta.Syytetyt ovat kiistäneet suurimman osan syytteistä. Ainakin miehille on ehtinyt kertyä myös aiempaa rikoshistoriaa.35-vuotias mies on muun muassa tuomittu tapon yrityksestä Rovaniemen hovioikeudessa toisen miehen viiltelystä. Tuomion mukaan hän oli viiltänyt mattoveitsellä toisen miehen kaulaa ja kasvoja ravintolassa Haukiputaalla vuonna 2010. Ehdollisessa vankeudessa ollut mies sai teosta vajaan neljän vuoden vankeusrangaistuksen, ja lisäksi ehdollinen määrättiin istuttavaksi loppuun vankilassa.Myös 46-vuotias mies on syyllistynyt aiemmin rikoksiin. Hänet tuomittiin esimerkiksi kolmekymppisenä Rovaniemen hovioikeudessa neljän vuoden rangaistukseen vangin vapauttamisyrityksestä. Teosta tuomittiin myös kaksi muuta miestä.Miehet yrittivät suistaa vankiauton tieltä ja ampuivat useita kertoja sitä kohti. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut välikohtauksessa. Autossa oli tuolloin vanginvartijoiden lisäksi neljä vankia, joista miesten oli tarkoitus saada yksi vapaaksi.