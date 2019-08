Kotimaa

Paperitehtaan hormissa palaa Iitissä – kolme viety sairaalaan

Hienopaperitehtaan katolla poistopuhaltimen putkistossa palaa Iitissä Kymenlaaksossa. Päivystävä palomestari kertoo, että kolme työntekijää on hengittänyt savukaasuja. Heidät on toimitettu sairaalahoitoon, mutta heillä ei ole välitöntä hengenvaaraa.



Paikalla on pelastuslaitoksen mukaan kahdeksan yksikköä ja yksi ambulanssi.



Palomestarin mukaan vahinkoa koituu ainakin omaisuudelle, mutta välitöntä tulipalon leviämisvaaraa ei ole.