Vanki sai tietää siskonsa kuolemasta paperilapulla, jossa siskon nimikin oli väärin – oikeusasiamiehen mukaan vankila menetteli väärin

Kotimaa

Vanki sai tietää siskonsa kuolemasta paperilapulla, jossa siskon nimikin oli väärin – oikeusasiamiehen mukaan

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kantelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riihimäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikosseuraamuslaitoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kantelija

oikeusasiamiehen kanslia on antanut ratkaisunsa Riihimäen vankilaa koskevasta kantelusta, jossa käsiteltiin kantelijan siskon kuolemaa koskevan tiedon välittämistä.Kantelun mukaan kantelija sai tiedon siskonsa kuolemasta niin, että vartija oli avannut sellin oven ja antanut hänelle paperin, jossa luki, että hänen siskonsa oli kuollut. Menettelytapa itsessään oli moitittava ja vankilan toimintaohjeiden vastainen. Sen lisäksi viestiin oli kirjoitettu väärin kuolleen siskon nimi sekä asiasta ilmoittaneen poliisin puhelinnumero.Kuolemasta ilmoittamisen lisäksi kantelussa arvosteltiin vankilan menettelyä kantelijan siskon hautajaisia koskevan poistumisluvan käsittelyssä ja sitä koskevaan neuvontapyyntöön vastaamisessa. Kantelussa arvosteltiin myös vankilanjohtajan toimintaa asiointilomakkeisiin vastaamisessa.ratkaisussa kerrotaan, että Riihimäen vankilasta saadun selvityksen mukaan vankilaan oli jossain vaiheessa iltaa tai yötä 28.–29.7.2018 tullut viestinä tai puheluna ilmoitus, että kantelijan sisko oli kuollut. Ilmoituksen perusteella vankilassa oli laadittu asiakirja, johon oli kirjoitettu kantelijan nimi ja sosiaaliturvatunnus sekä teksti: sisko [nimi poistettu] kuollut. Lisäksi asiakirjassa oli merkintä: ilmoitti [nimi poistettu] poliisista.Asiakirjan oli laatinut muistiinpanokseen päivystävä rikosseuraamusesimies ilta- tai yöaikaan, jotta hän pystyi välittämään ilmoituksen työvuoron vaihtumisen yhteydessä. Muistiinpanoksi laadittu asiakirja on annettu tai otettu vankilan päivystyshuoneesta ja toimitettu kantelijalle C5-osastolle sunnuntaina 29.7.2018. Kantelija ei itse muistanut, kuka hänelle lapun antoi. Hän kuvaili lapun antajan olleen kesäajan sijaisvartija eli niin sanottu kesävartija.Vankilan C-osaston esimiehenä työskennelleen 29.7.2019 rikosseuraamusesimiehen A:n muistin mukaan kantelijaa koskeva viesti oli tullut päivystykseen, jonka kautta tieto oli mennyt osastolle. A:n mukaan osastolla työskennellyt vartija oli antanut tiedon kantelijalle. A oli tietoinen kantelijan siskon kuolemasta muttei muistanut, miksei hän itse ollut vienyt viestiä kantelijalle.28.–29.7.2018 iltana ja yönä vankilan päivystävinä rikosseuraamusesimiehinä työskentelivät C ja B. C:n selvityksen mukaan hän ei ollut laatinut kanteluliitteessä esitettyä asiakirjaa poliisin ilmoituksesta. C lisäsi, että mikäli kanteluliitteen kaltainen asiakirja laadittaisiin, niin sellainen on tarkoitettu yksinomaan muistiinpanoksi virkamiehelle, eikä sellaista tulisi missään tapauksessa toimittaa vangille sellaisenaan. Myöskään rikosseuraamusesimies B ei muista laatineensa kanteluliitteen mukaista asiakirjaa.vankilan lausunnossa todettiin kanteluratkaisun mukaan, että vankilassa ei toimittu asiallisesti ja riittävän hienovaraisesti ilmoitettaessa kantelijalle tämän lähiomaisen kuolemasta. Vankilan selvitystyössä ei pystytty kuitenkaan nimeämään virkamiehiä tai tarkkaa tapahtumaketjua asiakirjan laatimisen tai kulkeutumisen osalta.Joka tapauksessa oikeusasiamiehen lausunnossa todetaan, että muistiinpanoasiakirja oli laadittu virheellisesti. Virheellisen nimen ja puhelinnumeron lisäksi asiakirjasta puuttui myös ilmoittamisajankohta sekä ilmoituksen vastaanottajan tiedot. Lisäksi harhaanjohtavaa asiakirjaa oli käsitelty huolimattomasti.Kanteluratkaisun mukaan vankila pahoitteli virheellistä ja tilanteeseen sopimatonta menettelyä kantelijan esittämän tapahtumaketjun osalta.keskushallintoyksikön lausunnossa yhdyttiin Riihimäen vankilan näkemykseen siinä, ettei vankilassa toimittu asiallisesti ja riittävän hienovaraisesti kuolemasta ilmoitettaessa.Kanteluratkaisussa esiteltiin vastaavien tilanteiden varalle käytössä oleva 10-kohtainen toimintamalli, jota keskushallintoyksikkö piti ratkaisun mukaan hyvänä. Ratkaisun mukaan vankilassa on edellytetty esimiehiä toimimaan jatkossa toimintamallin mukaisesti, joten asia ei ratkaisun mukaan anna keskushallintoyksikölle aihetta enempään.Oikeusasiamiehen selvityksen mukaan Riihimäen vankilassa on olemassa asianmukaiset toimintatavat, kuinka siellä tulee menetellä ilmoitettaessa vangille hänen omaisensa kuolemasta, mutta kantelijan tapauksessa niin ei ollut toimittu.Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että niin sanottu kesävartija on hoitanut asiasta ilmoittamisen kantelijalle, mutta selvityksestä ei ilmene, onko joku kehottanut häntä tekemään sen. Apulaisoikeusasiamies ei pitänyt todennäköisenä, että kesävartija olisi toimittanut viestin oma-aloitteisesti kantelijalle.Vankilan johdon ja esimiesten kesken on selvityksen mukaan käyty asiaan liittyen ohjauskeskusteluja, joissa on edellytetty, että vastaavissa tilanteissa noudatetaan vankilan toimintamallin mukaista ohjaustapaa. Keskushallintoyksikkö totesi, että vankilan toimintamalli olisi tarkoituksenmukaista saattaa kaikkien virkamiesten tietoon.Apulaisoikeusasiamies pitää riittävänä, että vankila kiinnittää huomiota asianmukaiseen menettelytapaan omaisen kuolemasta ilmoitettaessa, koska vankilassa on ryhdytty edellä mainittuihin toimenpiteisiin.oli kuolemasta ilmoittamisen lisäksi arvostellut kantelussaan hautajaisia koskevan poistumisluvan käsittelyä.Kantelijan poistumislupakäsittelyssä oli ollut viivästystä, koska vankilan johtaja oli ollut lomalla, eikä ollut avannut kirjettä, jossa poistumislupahakemus oli ollut. Johtajan sijaisena toiminut apulaisjohtaja ei ollut avannut vankilan johtajalle osoitettua kirjettä. Kantelija ei myöskään ollut saanut pyytämäänsä tukea poistumislupa-anomukseen liittyen. Hän olisi kaivannut neuvontaa, kuinka hänen tulee käytännössä toimia päästäkseen siskonsa hautajaisiin, mutta ei ollut sitä asianmukaisesti saanut.Lopulta vankilanjohtajan sijaisena toiminut apulaisjohtaja oli avannut vankilan johtajalle osoitetun kirjeen. Selvityksessä ilmenee, että vankilassa ja keskushallintoyksikössä oli tämän jälkeen toimittu ripeästi poistumisluvan käsittelyssä, ja kantelijalle oli jo samana päivänä tehty myönteinen poistumislupapäätös.Apulaisoikeusasiamies totesi, että kantelijan opastuksen kannalta vankilan esimiesten toiminta ei ollut kaikilta osin hallintolain hyvän hallinnon perusteiden mukaista. Selvityksen mukaan vankilan johtaja on kiinnittänyt huomiota C-osaston esimiestyöhön. Sen perusteella apulaisoikeusasiamies katsoi asiassa riittäväksi, että vankila kiinnittää huomiota hallintolain mukaiseen neuvontavelvollisuuteen.Kantelussa arvosteltuun asiointilomakkeisiin annettujen vastausten asiaan apulaisoikeusasiamies totesi, että vankilan johtaja oli vastannut asiointilomakkeisiin asianmukaisesti ja viipymättä, eikä vankilan johtajan vastauksissa ollut sellaista, joka antaisi apulaisoikeusasiamiehelle aihetta toimenpiteisiin.