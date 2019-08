Tämä Porvoon ampumisista tiedetään nyt: Epäillyt viettivät nuoruutensa Porvoossa, veljesten auto oli tuttu näky paikallisessa motellissa

Kotimaa

Tämä Porvoon ampumisista tiedetään nyt: Epäillyt viettivät nuoruutensa Porvoossa, veljesten auto oli tuttu näk

Porvoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veljekset ovat kotoisin Ruotsista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006217259.html

Veljekset yöpyivät motellissa Porvoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006217369.html

Tapahtumat alkoivat hälytystehtävästä

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006216524.html

Aseet tallentuivat silminnäkijän videolle

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006216631.html

Ammuskelussa loukkaantuneet olivat kokeneita poliiseja

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006216689.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006216923.html

Katso HS:n aikajanasta, miten tapahtumat etenivät: