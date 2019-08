Kotimaa

Tuore selvitys Suomen vesistä: Rehevöityminen vaivaa edelleen pieniä järviä

Järvien

ja jokien tila on Suomessa pääosin ennallaan, mutta rannikkovesien tila on heikentynyt, kertovat Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tekemä arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että Suomen järvien pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa.Alustavassa arviossa on mukana 6 875 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa.on edelleen suurin ongelma. Rehevöitymisestä kärsivät erityisesti pienet järvet. Lisäksi niitä vaivaa virtavesien liettyminen.Sisävesien tila on hieman parantunut vuodesta 2013, joskin muutosta ei ole tapahtunut merkittävästi.Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.Sen sijaan suuret järvet ja erityisesti Pohjois-Lapin vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan pääosin hyviä tai erinomaisia.Keinotekoisten tai voimakkaasti muutettujen vesien tilaa ei ole vielä arvioitu.Suomenlahden tilassa on havaittavissa paranemista vesiensuojelutoimien ja etenkin Pietarin tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiosta. Hyvässä tilassa olevat rannikkoalueet keskittyvät Pohjanlahdelle.Pohjavesien riskialueiden määrä on pysynyt melko samana edelliseen arvioon verrattuna.Arvioiduista 3 800 pohjavesialueesta yhdeksän prosenttia on riskialueita, joissa ihmistoimintojen riskitekijät uhkaavat hyvän tilan saavuttamista.Vesien tila arvioidaan kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi. Edellinen Suomen vesien tila-arvio on tehty vuonna 2013.