Kotimaa

Yksin elävän naisen sulkeminen pois hedelmöitys­hoidoista rikkoi lakia, linjasi yhden­vertaisuus­lauta­kunta

Yksin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johtajaylilääkärien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lautakunta

elävän naisen sulkeminen kokonaan pois hedelmöityshoidoista oli vastoin yhdenvertaisuuslakia.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi tiistaina päätöksensä asiassa, jossa yksin elävä nainen oli pyytänyt lautakuntaa tutkimaan, oliko häntä syrjitty, kun häneltä oli evätty mahdollisuus hedelmöityshoitoihin julkisessa terveydenhuollossa.Naisella oli lapsettomuutta aiheuttava sairaus, joten hänellä oli lautakunnan mukaan lääketieteellinen peruste lapsettomuushoitoihin hakeutumiselle.Sairaalan ilmoituksen mukaan valtakunnallisen linjauksen perusteella julkisen terveydenhuollon yksiköistä ei myönnetty maksusitoumuksia yksityisklinikkaan lahjasukusoluhoitoihin.Tämä oli sairaalan johtajaylilääkärin sairaalan lääkäreille antama ohje, jota lääkäreiden oli noudatettava.Vs. johtajaylilääkärin mukaan sairaalassa on syksyllä 2017 noudatettu yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreiden vuonna 2015 tekemää linjausta, jonka mukaan hedelmöityshoitoja tarjotaan vain lääketieteellisin perustein ja hoitomenetelmänä ei käytetä luovutettuja sukusoluja.Lautakunta totesi, että hoitojen ulkopuolelle oli rajattu kaikki sellaiset potilasryhmät, jotka käyttävät luovutettuja sukusoluja.Tällainen näennäisesti yhdenvertainen peruste saattaa itselliset naiset muita epäedullisempaan asemaan heidän perhesuhteensa perusteella, mikä johtaa olettamaan välillisestä syrjinnästä.yhteisen linjauksen tarkoituksena oli ollut resurssien riittävyydestä huolehtiminen.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta piti julkisen terveydenhoidon resurssien riittävyyden turvaamista sinänsä hyväksyttävänä tavoitteena yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetulla tavalla.Asiassa ei ollut selvitetty, etteikö julkisen terveydenhoidon resurssien riittävyyden takaamiseksi olisi ollut valittavana keinoja, jotka eivät olisi merkinneet minkään ryhmän syrjintää.Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat esimerkiksi esittäneet kaikkien hedelmöityshoitoa tarvitsevien ohjaamista hoitojonoon.Resurssien riittävyyden varmistamiseksi ei siten olisi ollut välttämätöntä sulkea hakijaa hänen perhesuhteensa perusteella kokonaan hedelmöityshoitojen ulkopuolelle.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että vastaajien tässä asiassa käyttämä keino sinänsä hyväksyttävän, resurssien turvaamiseen pyrkivän tavoitteen saavuttamiseksi ei ollut yhdenvertaisuuslain mukaan asianmukainen ja tarpeellinen.katsoi, että hakijaa oli syrjitty yhdenvertaisuuslain vastaisesti perhesuhteen perusteella, kun häneltä oli evätty kokonaan julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidot.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi vs. johtajaylilääkärin pitäneen voimassa ja määränneen edelleen sovellettavaksi sairaanhoitopiirissään syrjivän määräyksen ja kielsi häntä jatkamasta syrjintää.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti kieltopäätöksensä ja määräyksensä tehosteeksi asiassa sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkärille 25 000 euron suuruisen uhkasakon. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.