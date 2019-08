Kotimaa

Poliisi jätti vangitsemisvaatimukset Porvoon ampumisista epäillyistä veljeksistä

Keskusrikospoliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäillyt

on jättänyt keskiviikkoaamuna alustavat vangitsemisvaatimukset Porvoon ampumistapauksesta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Poliisi vaatii kahta miestä vangittaviksi ainakin kahdesta murhan yrityksestä epäiltyinä.Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen on jätetty vasta suullinen esi-ilmoitus vangitsemisvaatimuksista. Poliisi toimittaa kirjallisen vaatimuksen sinne myöhemmin.Käräjäoikeuden mukaan vangitsemisoikeudenkäynnit järjestetään Vantaalla torstaina iltapäivällä. Toisen miehen vangitsemisasia käsitellään kello 13 alkaen ja toisen kello 14 alkaen.Miesten epäillään ampuneen kahta poliisia sunnuntain vastaisena yönä Porvoossa sekä poliisiajoneuvoja takaa-ajon yhteydessä sunnuntai-iltana Pirkanmaalla. He jäivät kiinni takaa-ajon päätteeksi.Poliisi on ilmoittanut käräjäoikeudelle vaativansa miehiä vangittaviksi Porvoon tapahtumien osalta kahdesta murhan yrityksestä epäiltyinä. Pirkanmaan tapahtumien osalta poliisi ilmoittaa rikosnimikkeet käräjäoikeudelle myöhemmin.ovat HS:n tietojen mukaan nuoruutensa Porvoossa viettäneitä veljeksiä. He muuttivat kouluikäisinä Porvoosta Ruotsiin.Vanhempi epäillyistä on syntynyt vuonna 1989 ja nuorempi vuonna 1994. Toinen miehistä on Ruotsin ja toinen Suomen sekä Ruotsin kansalainen.