Kotimaa

Tulli epäilee törkeää vero­petosta: Rahti­aluksen kapteeni salakuljetti yli miljoona savuketta ja tuhat litraa

Suomalaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menettelyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

rahtialuksella työskennelleen kapteenin epäillään tuoneen Saksasta Suomeen yli miljoona savuketta ja yli tuhat litraa alkoholia edelleen myytäväksi, tiedotti Tulli torstaina.Esitutkinnan perusteella virolainen kapteeni oli salakuljettanut savukkeita Suomeen yhteensä lähes 1,1 miljoonaa kappaletta. Väkevää alkoholia taas oli tuotu yli 1 200 litran verran.Epäiltyjä salakuljetuskertoja on ollut 48, ja ne ovat tapahtuneet vuosina 2013–2014.vältettyjen valmiste- ja arvonlisäverojen määrä on yhteensä noin 230 000 euroa, arvioi Verohallinto tiedotteen mukaan. Laiton myynti Suomessa on ollut Verohallinnon mukaan niin suurta, että sitä voi pitää liiketoiminnan harjoittamisena.Salakuljetuksessa hyödynnettiin tiedotteen mukaan järjestelmällisesti laillista alustoimitusmenettelyä, jossa hankitaan verottomasti ja tullittomasti tavaraa miehistön kulutukseen. Esitutkinnan perusteella savukkeita oli kulunut miehistön käytössä yli miljoonasta vain noin 37 000 kappaletta. Alkoholia taas ei ollut kulunut lainkaan, koska sen käyttö aluksella ei ollut sallittua henkilökunnalle.Esitutkinnan perusteella epäilty oli lastannut hankkimansa savukkeet ja alkoholin Saksassa epäillyn pakettiautoon. Suomeen saapumisen jälkeen epäilty oli ajanut auton ulos, kuljettanut tavarat eteenpäin myyntiin ja palannut alukselle.tutki samaa tapausta jo viitisen vuotta sitten, mutta tällöin epäilty kapteeni irtisanoutui ja poistui Suomesta ennen kuin esitutkintaa voitiin tehdä. Vuonna 2017 kapteeni kuitenkin vangittiin poissaolevana, ja hänestä tehtiin myös eurooppalainen pidätysmääräys.Tämän vuoden kesäkuussa hänet otettiin kiinni Virossa ja luovutettiin Suomeen vastaamaan törkeästä veropetoksesta. Kapteeni on yhä vangittuna.Esitutkinnan perusteella rahtialuksen varustamo ei ole ollut osallisena törkeässä veropetoksessa.Tullin esitutkinta on päättynyt, ja tapaus on syyteharkinnassa. Se käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Asiakokonaisuuden syytteen nostamisen määräaika on 3. syyskuuta.