Kotimaa

Korkeasaaressa hoidossa ollutta saimaan­norppaa ei saa viedä takaisin Saimaalle, syynä tautiriski

Varsinais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saimaannorppa

Metsähallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläinsuojelulain