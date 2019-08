Kotimaa

Metsästysajat pitenevät lähes koko maassa, osassa Suomea kokeillaan metson ja teeren talvi­metsästystä

Lintujen

Pitkään

Maa- ja

Riekkokanta

pesinnät onnistuivat tänä vuonna yleisesti ottaen hyvin, ja metsästysajat pitenevät suuressa osassa maata, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö on antanut asetuksen metsäkanalintujen metsästysrajoituksista 10. syyskuuta alkavalle metsästyskaudelle.Maa- ja metsätalousministeriön mukaan erityisesti metson ja teeren tiheydet ovat nyt monin paikoin lähellä vuonna 1989 alkaneiden kolmiolaskentojen korkeimpia tuloksia. Edellisen kerran vastaaviin lukuihin päästiin vuonna 2011.Lintukannoissa on kuitenkin alueellista vaihtelua. Etenkin Etelä-Suomessa metsästysaikoja paikoitellen lyhennetään edelliseen vuoteen verrattuna, ministeriön tiedotteessa kerrotaan. Myös metsästysseurat rajoittavat metsäkanalintujen metsästystä paikallisen lintutilanteen mukaan.jatkunut metsokannan kasvu mahdollistaa ministeriön mukaan urosmetsojen metsästyksen talvella Itä-Lapissa ja Koillismaalla. Näillä alueilla metsoja saa pyytää 20.–31. tammikuuta.Myös urosteeren talvimetsästys sallitaan. Urosteeriä saa pyytää Itä-Lapin ja Koillismaan lisäksi Utajärven ja Vaalan kunnissa 20.–31. tammikuuta.Teeren yleinen metsästysaika pitenee monilla alueilla kuukaudella. Niin ikään pyyn metsästysajat pitenevät monin paikoin. Sen sijaan eteläisessä Suomessa metson ja teeren metsästysaikoja paikoin lyhennetään.metsätalousministeriön tiedotteen mukaan metsäkanalintukannat vaihtelevat tyypillisesti sykleissä. Kannat nousevat muutamia perättäisiä vuosia ja lähtevät sen jälkeen laskuun. Kun lintukanta on kasvuvaiheessa, se kestää ministeriön mukaan paremmin metsästystä.Maa- ja metsätalousministeriön mukaan metsästystä on edelleen suositeltavaa kohdistaa etupäässä nuoriin lintuihin, joita on nyt kannassa runsaasti.on taantunut 1990-luvulta, ja se onkin rauhoitettu kokonaan suuressa osassa Suomea. Normaalisti riekon metsästys on sallittua vain Ylä-Lapissa, ja lyhennetty metsästyskausi on sallittu rajatulla alueella lähinnä Itä-Lapin ja Koillismaan kunnissa.